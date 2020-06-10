Прокуратура Швеції закрила справу про вбивство прем’єр-міністра, яку розслідували 34 роки

Прокуратура Швеції оголосила про закриття справи про вбивство прем’єр-міністра країни Улофа Пальме, якого застрелили в 1986 році у Стокгольмі.

Як пояснили 10 червня прокурори, таке рішення ухвалили через те, що головний підозрюваний Стіг Енгстрем помер у 2000 році.

Головний підозрюваний вчинив самогубство, тому звинувачення йому вирішили не висувати. Однак він відомий слідству і був названий на пресконференції в середу. Стіг Енгстром, також відомий як «людина скандії», спочатку допитувався у справі як свідок.

Пальме був убитий в лютому 1986 року пострілами в спину на виході з кінотеатру, звідки він йшов з дружиною. Вбивця втік з місця злочину. Причетними до вбивства в різний час називали спецслужби Югославії і Південної Африки, курдських сепаратистів, ЦРУ й організовану злочинність. У 1988 році за злочин до довічного терміну був засуджений Крістер Петтерссон, в 1989 році він був виправданий.

Розслідування тривало десятки років, було опитано 10 тисяч осіб. До справи були долучені більше ніж 22 тисяч доказів.

Пальме був прем’єр-міністром Швеції з 1969 по 1976-й і потім з 1982 по 1986 рік. Він прославився як видатний оратор і як людина, що пропонувала посередництво королівства при вирішенні міжнародних конфліктів. Він критикував війну у В’єтнамі й апартеїд в Південній Африці, підтримував комуністичний режим на Кубі і в Нікарагуа.

Чинний прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен назвав вбивство Пальме «відкритою раною» суспільства.