Швеція двічі підіймала винищувачі Gripen для перехоплення літаків РФ

Шведські військові 13 червня двічі підіймали в повітря винищувачі JAS 39 Gripen для перехоплення російських бойових літаків поблизу повітряного простору країни над Балтійським морем, йдеться у повідомленні пресслужби збройних сил Швеції.

Інциденти сталися в південній та північній частинах Балтійського моря. Для ідентифікації цілей та контролю ситуації шведські військові підняли в небо дві пари винищувачів Gripen.

За даними шведської сторони, йшлося про російські літаки типів Су-24 та Су-34. Порушення повітряного простору Швеції зафіксовано не було.

У перехопленні також брали участь винищувачі союзників по НАТО, які діяли для забезпечення безпеки спільного повітряного простору.

«Поведінка Росії є серйозною і відповідає повторюваній моделі дій, що становить загрозу як нашій територіальній цілісності, так і безпеці. Шведські та союзницькі літаки діяли швидко, рішуче й чітко, перехопивши російські літаки та забезпечивши безпеку території Швеції й Альянсу», – заявила віцеадміралка Єва Скуг Гаслум.

У шведських Збройних силах додали, що «через зростання загроз для повітряного простору союзників у регіоні посилили присутність та скоригували рівень бойової готовності».

Раніше, 7 червня, стало відомо, що Сухопутні війська НАТО розпочали операції, спрямовані на зміцнення оборони двох нових членів Альянсу – Фінляндії та Швеції.

«Оточення цих двох країн, які є частиною північно-східного флангу НАТО, є одним із найбільш стратегічно важливих і складних з погляду безпекового середовища регіонів світу», – заявив командувач об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич.

У 2024 році Альянс ухвалив рішення створити новий багатонаціональний підрозділ – Передові сухопутні сили у Фінляндії (Forward Land Forces Finland, FLF), які мають виконувати функції сил швидкого реагування. Підрозділ офіційно розпочав роботу в суботу. До його складу входить також шведська бойова група.

Подібні багатонаціональні сухопутні формування НАТО вже розгорнуті в Болгарії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Словаччині.

Фінляндія та Швеція розташовані вздовж Балтійського моря, через яке проходить важливий морський маршрут між російськими портами в Санкт-Петербурзі та Калінінграді.