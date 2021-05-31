У Києві майже на все літо зупинять рух швидкісного трамвая – КМДА

У Києві майже на все літо зупинять рух швидкісного трамвая, повідомила Київська міська державна адміністрація.

Трамвай не ходитиме з 2 червня до 15 серпня від станції «Старовокзальна» до станції «Гната Юри».

«Трамвайний рух тимчасово закриють через капітальний ремонт вулиці Борщагівської у Солом’янському районі. Зокрема, тут заплановано влаштувати гідроізоляцію мостової споруди в межах трамвайного полотна та посадкової платформи», – заявили в КМДА.

На час виконання робіт будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту. Про них повідомлять окремо.

Трамвай сполучає столичний залізничний вокзал і масив Борщагівка.