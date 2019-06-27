ООС: 7 українських військових постраждали на Донбасі 26 червня

Четверо українських військових поранені, ще троє отримали бойове травмування на Донбасі 26 червня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними штаби, підтримувані Росією бойовики здійснили 39 обстрілів 26 червня та ще 10 обстрілів – 27 червня.

Інформація з ресурсів угруповань «ДНР» і «ЛНР» наразі недоступна.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.