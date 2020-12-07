На світовому ринку озброєнь торік домінували американські і китайські компанії – SIPRI

Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI) у звіті, опублікованому 7 грудня, заявив, що в 2019 році на світовому ринку озброєнь домінували американські і китайські компанії, на частку яких припадало понад 75 відсотків продажів за рік.

Згідно зі звітом SIPRI, з 25 найбільших світових збройових компаній 12 були американськими і на них припав 61% продажів зброї і військових послуг минулоріч, в той час як продажі китайських компаній склали 15,7%.

Вперше у звіт серед 25-ти компаній потрапили чотири китайських, жодна із них не була включена в список в попередні роки через відсутність даних.

Так, загальний обсяг продажів 25-ти найбільших компаній зріс на 8,5% до 361 млрд доларів, йдеться у звіті.

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Дві російські компанії також увійшли у 25 лідерів: «Алмаз-Антей» (15-те місце) і «Об’єднане суднобудування» (25-те). Їхні продажі знизилися в порівнянні з 2018 роком і склали близько 4% від загального обсягу. Третя російська компанія United Aircraft втратила 1,3 мільярда доларів від продажу і вибула з 25-ти лідерів у 2019 році.

Список продовжує очолювати американська аерокосмічна компанія Lockheed Martin. Замикають п’ятірку лідерів Boeing, Northrop Grumman, Raytheon і General Dynamics. Китайські AVIC, CETC і Norinco посідають шосте, восьме і дев’яте місця відповідно. Британська BAE Systems – на сьомому місці.

У звіті йдеться, що США десятиліттями домінують на міжнародному ринку озброєнь, але продажі китайських компаній в 2019 році зросли майже на 5%. Крім того, повідомляється, що вперше компанія із Близького Сходу потрапила у 25 компаній-лідерів – це EDGE з Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Компанія, утворена шляхом консолідації близько 25 оборонних підприємств в 2019 році.

Створений в 1966 році шведським парламентом Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI) відстежує військові витрати і поставки зброї в світі.