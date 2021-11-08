У Чернівцях білка зі сказом вкусила двох людей, кілька міських вулиць на карантині

Чернівцях у білки з парку імені Шевченка, яка напередодні вкусила двох людей, виявили сказ, через що на кількох вулицях міста ввели карантин, повідомила пресслужба міської ради.

«Через цей випадок вулицю Першотравневу та провулок Топорівський відправляють на карантин. Також зоною ризику є вулиця Садова та парк імені Шевченка. Через цей випадок обстежать та щеплять тварин з прилеглих вулиць, здійснять дезінфекцію в районі вилову та перетримки білки (кінний двір)», – йдеться в повідомленні.

За даними міськради, сама білка померла, потерпілі проходять курс імунізації проти сказу.

Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людини. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча. Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через укус, подряпину і мікроушкодження шкіри, потрапляння зараженої слини на слизові оболонки.