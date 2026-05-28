«Схеми» знайшли у Куршевелі елітні шале розшукуваного Григоришина. Бізнесмен також ремонтує віллу у Швейцарії

Підсанкційний бізнесмен Костянтин Григоришин, якого в Україні оголосили у розшук у справі про ймовірне розкрадання коштів «Сумиобленерго», володіє двома шале у французькому Куршевелі й займається реконструкцією вілли у Швейцарії, яку вказує місцем своєї реєстрації. Цю люксову нерухомість знайшли журналісти «Схем» (Радіо Свобода) завдяки даним із закритих реєстрів Люксембургу, зібраним французьким виданням Le Monde у 2021 році, якими воно поділилися з OCCRP і журналістами-партнерами. «Схеми» додатково актуалізували ці дані.

Журналісти направили запит до Костянтина Григоришина з проханням пояснити джерела коштів на реконструкцію вілли поблизу Женевського озера, а також прокоментувати справи проти нього і оголошення у розшук в Україні. Раніше Григоришин називав запроваджені проти нього санкції РНБО «позасудовою розправою» і через адвоката влітку 2025 року подав позов, щоб їх скасувати. Через своїх захисників Григоришин заявив, що заперечує звинувачення з боку України і вважає їх політично вмотивованими.

Як встановили журналісти «Схем», Костянтин Григоришин є бенефіціаром люксембурзької компанії Cressida щонайменше з 2019 року.

Це був перший рік, коли Люксембург зобов’язав компанії подавати відомості про своїх кінцевих бенефіціарних власників до централізованого реєстру. Журналістам французької газети Le Monde у 2021 році вдалося зібрати дані з сайту реєстру Люксембургу й отримати мільйони документів, що охоплюють понад 140 000 компаній, зареєстрованих у цій країні. Згодом видання поділилося ними з OCCRP та іншими партнерами-журналістами по всьому світу, включно з командою «Схем», що дозволило глибше дослідити осіб, які насправді отримують вигоду від цих фірм. «Схеми» додатково актуалізували ці дані через люксембурзькі реєстри та аналітичну платформу NorthData.

Cressida з 2008 року володіє трьома земельними ділянками на найдорожчому гірськолижному курорті світу – Куршевелі. У 2010 році на них звели два шале. Їхня загальна площа – понад 850 квадратних метрів.

Вартість всього майна на компанії Cressida, відповідно до люксембурзького реєстру – близько 70 мільйонів євро.

Зв’язок бізнесмена Григоришина з цією нерухомістю, як з’ясували журналісти, простежується ще раніше: з 2008 по 2014 рік менеджеркою люксембурзької фірми значилась громадянка Кіпру Марія Агіні. Відповідно до даних аналітичної платформи YouControl, вона є довіреною особою Григоришина, на яку через кіпрську фірму та компанію з Британських Віргінських островів і досі записані частки у низці українських обленерго.

Люксембурзька Cressida вивела журналістів на іншу люксову нерухомість – у Швейцарії. У листопаді 2025 року в реєстрах Люксембургу Григоришин, як бенефіціар Cressida, вказав маєток поблизу Женевського озера площею 415 квадратних метрів, як свою нову адресу.

Хоча офіційний власник вілли – 74-річний громадянин Швейцарії Жак Жозеф Бернар де Соссюр, саме Григоришин почав проводити там ремонт. В Офіційному віснику кантону Женеви він вказаний як офіційний заявник на проведення перепланування. Зв’язатись із власником вілли редакції поки що не вдалося.

Перепланування маєтку у Швейцарії відбувається на тлі розслідування українськими правоохоронцями щодо бізнесмена. Навесні цього року в СБУ та БЕБ повідомили про викриття масштабної схеми з розкрадання коштів в українських енергетичних компаніях, які «підконтрольні одному з підсанкційних бізнесменів».

За даними джерел «Схем» у правоохоронних органах, йдеться про Костянтина Григоришина й підприємство «Сумиобленерго» – це оператор системи розподілу електроенергії на території Сумщини, бенефіціарним власником якого через мережу іноземних компаній і довірених осіб є Костянтин Григоришин, а міноритарна частка – 25% акцій – належить державі.

За версією слідства, топменеджмент підприємства створив для Григоришина фіктивну посаду «радника» з дистанційним графіком у чотири години на тиждень і зарплатою у 1,5 мільйона гривень на місяць. Загалом, за даними правоохоронців, за період з 2020 по 2024 в такий спосіб вивели 68 мільйонів гривень. У березні цього року Григоришину і трьом посадовим особам повідомили про підозру у заволодінні коштами в особливо великих розмірах. Наприкінці квітня бізнесмена оголосили у розшук. Публічно він цю справу не коментував.

Раніше, у січні 2025 року, проти бізнесмена запровадили санкції РНБО. Сам Григоришин в інтерв’ю Forbes назвав це «позасудовою розправою, без права на захист». Влітку 2025 року, за даними аналітичної системи YouControl, Григоришин через адвоката подав позов проти президента Володимира Зеленського з наміром оскаржити санкції.

За даними БЕБ, окрім українського, бізнесмен має громадянство РФ, чинність якого «Схеми» додатково підтвердили через російські державні реєстри. Разом із тим, сам Григоришин в інтерв’ю Forbes у січні 2025 року, запевняв, що «подав заяву на вихід з російського громадянства, але вони її не задовольняють».

«Схеми» направили запит до Костянтина Григоришина через адвокатів й одну з його українських фірм із проханням пояснити джерела коштів на реконструкцію вілли поблизу Женевського озера, а також прокоментувати справи проти нього й оголошення в розшук в Україні. Через своїх адвокатів Григоришин заявив, що заперечує звинувачення з боку України і вважає їх політично вмотивованими. Редакція чекає на повні відповіді на питання журналістів від бізнесмена.