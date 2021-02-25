Родини «завгоспа Януковича» й голови «Київміськбуду» забудовують Вільнюс, походження коштів невідоме – «Схеми»

Родини колишнього керівника Державного управління справами часів Віктора Януковича Андрія Кравця та керівника «Київміськбуду» Ігоря Кушніра виявилися власниками будівельного бізнесу у столиці Литви. Через кіпрські структури вони інвестували в будівництво двох великих бізнес-центрів у центрі Вільнюса, але походження інвестицій непрозоре та приховується за офшорними юрисдикціями. Про це йдеться у спільному розслідуванні програми «Схеми» та Литовського суспільного мовника (LRT).

Спільні компанії сина Андрія Кравця Володимира та дружини Ігоря Кушніра Оксани з 2016 року інвестували в зведення бізнес-центрів Link та Core у Вільнюсі.

Зведенням бізнес-центру Link займалася литовська компанія UAB Baltijos Gildija. Початок будівництва стартував у 2016 році, тоді ж засновником UAB Baltijos Gildija стала литовська UAB Mavlada – відповідно до литовського реєстру. У 2017, крім Mavlada, співзасновником Baltijos Gildija стала ще одна компанія – кіпрська Koksi Holding ltd. Власником Mavlada є син Андрія Кравця Володимир Кравець. Koksi Holding ltd володіє Оксана Кушнір дружина керівника ПАТ «ХК «Київміськбуд». В кінці 2020 року єдиним засновником Baltijos Gildija залишився Koksi Holding.

Крім цього, компанія Baltijos Gildija спільно із компанією Ašis у 2021 році планують завершити зведення у Вільнюсі ще одного бізнес-центру – Core.

На даний час засновником UAB Ašis є та ж кіпрська компанія Оксани Кушнір Koksi Holding та Mavlada Володимира Кравця.

Походження коштів на проєкти у Вільнюсі непрозоре. Гроші на землю під бізнес-центром Link у розмірі 1,47 мільйона євро литовська фірма Baltijos Gildija позичила у кіпрської фірми Оксани Кушнір (Koksi Holding). Ця фірма, в свою чергу теж їх отримала як позику – у офшорної фірми Obelia Industries Inc., зареєстрованої на Британських Віргінських островах. Це дані з кіпрських аудиторських звітів, проаналізованих журналістами. Але хто є власником Obelia Industries Inc. та звідки ця фірма акумулювала доходи, з публічним джерел встановити неможливо. Родини Кушнірів та Кравців теж не відповіли журналістам на це запитання.

У коментарі «Схемам» Володимир Кравець підтвердив, що він разом із дружиною керівника «Київміськбуду» Ігоря Кушніра Оксаною інвестували в будівництво бізнес-центрів. Однак відмовився пояснити походження коштів та об’єм інвестицій. Кравець-молодший додав, що його батьки товаришують з родиною Кушнірів.

«Чому інвестували у Вільнюс, в Прибалтику? Це дуже хороші країни, мають хороші умови для розвитку бізнесу. Про кошти я розповім у своїй декларації. З родиною Кушнірів ми дружимо сім’ями: мій батько і матір дружать з ними. Хто більше інвестував у будівництво – вам не можу про це розповісти. Тому що це комерційна таємниця», – зазначив Володимир Кравець.

Отримати коментар у Оксани Кушнір не вдалося. Почувши запитання, вона поклала слухавку.

Журналісти надіслали запит керівнику «Київміськбуду» Ігореві Кушніру. У своїх відповідях він зазначив, що з дружиною Оксаною вони ведуть бізнес-справи окремо та мають шлюбний договір.

«Оксана є громадянкою республіки Кіпр, тому компанії, пов’язані з нею, мають кіпрську юрисдикцію. Наскільки мені відомо, Володимир Кравець є партнером Оксани у питанні зведення бізнес-центру у Вільнюсі. З Андрієм Кравцем я знайомий, ми товаришуємо, але спільних бізнес-інтересів наші родини не мають і ніколи не мали», – ідеться у відповіді Ігоря Кушніра.

Крім того, керівник холдингу «Київміськбуд» зазначив: «холдингова компанія ніколи ніяким чином не була пов’язана із діяльністю моєї дружини».

У литовській Службі розслідування фінансових злочинів журналістам повідомили, що з 2015 року отримують звіти від місцевих фінансових установ, пов'язані з інвестиціями з України, які у вигляді кредитів надходять в Литву і часто вкладаються в нерухомість. Така увага зумовлена тим, що литовські фінансові організації розцінюють ці операції як потенційне виведення коштів або намагання приховати їх справжнє походження, пояснив у коментарі журналістам заступник керівника Служби розслідувань фінансових злочинів Міндаугас Петраускас. Але відмовився розповісти, чи у Службі також досліджують походження коштів на зведення бізнес-центрів у Вільнюсі, за якими, як виявило журналістcьке розслідування, стоять інтереси родин Кравця та Кушніра.

Загалом у Службі підрахували, що за шість років отримали майже 80 таких звітів, пов’язаних із громадянами України. Тут стверджують, що найчастіше українці відкривають в Литві рахунки, які, ймовірно, можуть використовуватися для виведення коштів з України за кордон. І у частині цих звітів фігурують колишні або чинні українські політики.

«Ми отримали, напевно, до десяти повідомлень, де фігурують особи, які брали активну участь або беруть участь в українській політиці, як от колишні президенти України, люди з їхнього оточення або прем’єр-міністри», – розповів журналістам заступник керівника Служби розслідувань фінансових злочинів Міндаугас Петраускас.

Наразі ці випадки розслідують литовські правоохоронці.

Володимир Кравець – син Андрія Кравця, який очолював Державне управління справами із 2010 по 2014 роки, коли президентом був Віктор Янукович. Тому Андрія Кравця у ЗМІ називали «завгоспом» Януковича.

У 2020 році Володимир Кравець обрався депутатом Київської міської ради від «Опозиційної платформи – За життя». Він є першим заступником голови постійної комісії Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин.