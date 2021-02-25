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25 лютого 2021, Київ 21:35
Новини | Політика

Родини «завгоспа Януковича» й голови «Київміськбуду» забудовують Вільнюс, походження коштів невідоме – «Схеми»

Через кіпрські структури родини Кравця і Кушніра інвестували в будівництво двох великих бізнес-центрів у центрі Вільнюса, але походження інвестицій непрозоре та приховується за офшорними юрисдикціями

Родини колишнього керівника Державного управління справами часів Віктора Януковича Андрія Кравця та керівника «Київміськбуду» Ігоря Кушніра виявилися власниками будівельного бізнесу у столиці Литви. Через кіпрські структури вони інвестували в будівництво двох великих бізнес-центрів у центрі Вільнюса, але походження інвестицій непрозоре та приховується за офшорними юрисдикціями. Про це йдеться у спільному розслідуванні програми «Схеми» та Литовського суспільного мовника (LRT).

Спільні компанії сина Андрія Кравця Володимира та дружини Ігоря Кушніра Оксани з 2016 року інвестували в зведення бізнес-центрів Link та Core у Вільнюсі.

Зведенням БЦ Link займалася литовська компанія UAB Baltijos Gildija, співзасновниками якої ж фірми UAB Mavlada і Koksi Holding ltd, якими володіють Володимир Кравець і Оксана Кушнір відповідно
Зведенням БЦ Link займалася литовська компанія UAB Baltijos Gildija, співзасновниками якої ж фірми UAB Mavlada і Koksi Holding ltd, якими володіють Володимир Кравець і Оксана Кушнір відповідно

Зведенням бізнес-центру Link займалася литовська компанія UAB Baltijos Gildija. Початок будівництва стартував у 2016 році, тоді ж засновником UAB Baltijos Gildija стала литовська UAB Mavlada – відповідно до литовського реєстру. У 2017, крім Mavlada, співзасновником Baltijos Gildija стала ще одна компанія – кіпрська Koksi Holding ltd. Власником Mavlada є син Андрія Кравця Володимир Кравець. Koksi Holding ltd володіє Оксана Кушнір дружина керівника ПАТ «ХК «Київміськбуд». В кінці 2020 року єдиним засновником Baltijos Gildija залишився Koksi Holding.

В кінці 2020 року єдиним засновником Baltijos Gildija залишився Koksi Holding
В кінці 2020 року єдиним засновником Baltijos Gildija залишився Koksi Holding

Крім цього, компанія Baltijos Gildija спільно із компанією Ašis у 2021 році планують завершити зведення у Вільнюсі ще одного бізнес-центру – Core.

Компанія Baltijos Gildija спільно із компанією Ašis у 2021 році планують завершити зведення у Вільнюсі ще одного БЦ Core
Компанія Baltijos Gildija спільно із компанією Ašis у 2021 році планують завершити зведення у Вільнюсі ще одного БЦ Core

На даний час засновником UAB Ašis є та ж кіпрська компанія Оксани Кушнір Koksi Holding та Mavlada Володимира Кравця.

На даний час засновником UAB Ašis є та ж кіпрська компанія Оксани Кушнір Koksi Holding та Mavlada Володимира Кравця
На даний час засновником UAB Ašis є та ж кіпрська компанія Оксани Кушнір Koksi Holding та Mavlada Володимира Кравця

Походження коштів на проєкти у Вільнюсі непрозоре. Гроші на землю під бізнес-центром Link у розмірі 1,47 мільйона євро литовська фірма Baltijos Gildija позичила у кіпрської фірми Оксани Кушнір (Koksi Holding). Ця фірма, в свою чергу теж їх отримала як позику – у офшорної фірми Obelia Industries Inc., зареєстрованої на Британських Віргінських островах. Це дані з кіпрських аудиторських звітів, проаналізованих журналістами. Але хто є власником Obelia Industries Inc. та звідки ця фірма акумулювала доходи, з публічним джерел встановити неможливо. Родини Кушнірів та Кравців теж не відповіли журналістам на це запитання.

Хто є власником Obelia Industries Inc. та звідки ця фірма акумулювала доходи, з публічним джерел встановити неможливо
Хто є власником Obelia Industries Inc. та звідки ця фірма акумулювала доходи, з публічним джерел встановити неможливо

У коментарі «Схемам» Володимир Кравець підтвердив, що він разом із дружиною керівника «Київміськбуду» Ігоря Кушніра Оксаною інвестували в будівництво бізнес-центрів. Однак відмовився пояснити походження коштів та об’єм інвестицій. Кравець-молодший додав, що його батьки товаришують з родиною Кушнірів.

У коментарі «Схемам» Володимир Кравець підтвердив, що він разом із дружиною керівника «Київміськбуду» Ігоря Кушніра Оксаною інвестували в будівництво БЦ
У коментарі «Схемам» Володимир Кравець підтвердив, що він разом із дружиною керівника «Київміськбуду» Ігоря Кушніра Оксаною інвестували в будівництво БЦ

«Чому інвестували у Вільнюс, в Прибалтику? Це дуже хороші країни, мають хороші умови для розвитку бізнесу. Про кошти я розповім у своїй декларації. З родиною Кушнірів ми дружимо сім’ями: мій батько і матір дружать з ними. Хто більше інвестував у будівництво – вам не можу про це розповісти. Тому що це комерційна таємниця», – зазначив Володимир Кравець.

Отримати коментар у Оксани Кушнір не вдалося. Почувши запитання, вона поклала слухавку.

Отримати коментар у Оксани Кушнір не вдалося: почувши запитання, вона поклала слухавку
Отримати коментар у Оксани Кушнір не вдалося: почувши запитання, вона поклала слухавку

Журналісти надіслали запит керівнику «Київміськбуду» Ігореві Кушніру. У своїх відповідях він зазначив, що з дружиною Оксаною вони ведуть бізнес-справи окремо та мають шлюбний договір.

«Оксана є громадянкою республіки Кіпр, тому компанії, пов’язані з нею, мають кіпрську юрисдикцію. Наскільки мені відомо, Володимир Кравець є партнером Оксани у питанні зведення бізнес-центру у Вільнюсі. З Андрієм Кравцем я знайомий, ми товаришуємо, але спільних бізнес-інтересів наші родини не мають і ніколи не мали», – ідеться у відповіді Ігоря Кушніра.

Крім того, керівник холдингу «Київміськбуд» зазначив: «холдингова компанія ніколи ніяким чином не була пов’язана із діяльністю моєї дружини».

У литовській Службі розслідування фінансових злочинів журналістам повідомили, що з 2015 року отримують звіти від місцевих фінансових установ, пов'язані з інвестиціями з України, які у вигляді кредитів надходять в Литву і часто вкладаються в нерухомість. Така увага зумовлена тим, що литовські фінансові організації розцінюють ці операції як потенційне виведення коштів або намагання приховати їх справжнє походження, пояснив у коментарі журналістам заступник керівника Служби розслідувань фінансових злочинів Міндаугас Петраускас. Але відмовився розповісти, чи у Службі також досліджують походження коштів на зведення бізнес-центрів у Вільнюсі, за якими, як виявило журналістcьке розслідування, стоять інтереси родин Кравця та Кушніра.

Загалом у Службі підрахували, що за шість років отримали майже 80 таких звітів, пов’язаних із громадянами України. Тут стверджують, що найчастіше українці відкривають в Литві рахунки, які, ймовірно, можуть використовуватися для виведення коштів з України за кордон. І у частині цих звітів фігурують колишні або чинні українські політики.

«Ми отримали, напевно, до десяти повідомлень, де фігурують особи, які брали активну участь або беруть участь в українській політиці, як от колишні президенти України, люди з їхнього оточення або прем’єр-міністри», – розповів журналістам заступник керівника Служби розслідувань фінансових злочинів Міндаугас Петраускас.

Наразі ці випадки розслідують литовські правоохоронці.

Володимир Кравець – син Андрія Кравця, який очолював Державне управління справами із 2010 по 2014 роки, коли президентом був Віктор Янукович. Тому Андрія Кравця у ЗМІ називали «завгоспом» Януковича.

За президентства Януковича Андрій Кравець очолював Державне управління справами – тож у ЗМІ його називали «завгоспом» Януковича
За президентства Януковича Андрій Кравець очолював Державне управління справами – тож у ЗМІ його називали «завгоспом» Януковича

У 2020 році Володимир Кравець обрався депутатом Київської міської ради від «Опозиційної платформи – За життя». Він є першим заступником голови постійної комісії Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин.

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    Максим Савчук

    Журналіст-розслідувач телевізійної програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), ментор проєкту «Схеми в регіонах» (спільний проєкт програми «Схеми: корупція в деталях» та Інституту розвитку регіональної преси).

    Народився у селищі Баришівка на Київщині. Здобув освіту інженера в Національному транспортному університеті та філолога в Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова. Працював у бюро журналістських розслідувань «Свідомо», у газеті «Україна молода», у програмі журналістських розслідувань «Знак оклику» на телеканалі ТВі.

    Переможець конкурсу журналістських розслідувань ім. В. Сергієнка (2019 рік).

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