В Криму запрацювала мережа зарядних станцій, виготовлених у Харкові на заводі з орбіти «слуги народу» Куницького

Великий український завод Autoenterprise – виробник зарядних станцій для електрокарів у Харкові, пов’язаний із народним депутатом України від партії «Слуга народу» Олександром Куницьким, починаючи із 2016 року, попри російське вторгнення, постачав продукцію до Російської Федерації – в тому числі для державної структури «Россети». А у 2021 році підприємство розпочало партнерство із кримським бізнесменом, який на базі харківської продукції розбудував мережу заправних станцій в Криму під егідою окупаційної влади півострова. Сам Куницький заявив, що не знає, як харківські електрозарядні станції опинились в Криму, але зазначив, що «до продажів не мав жодного стосунку». Офіційне керівництво заводу не заперечило торгівлю з Росією через відсутність у той час такої заборони на законодавчому рівні, але з Кримом, заявляють, «взаємовідносин не було».

Про це йдеться в розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода), в якому журналісти документально відстежили увесь шлях та обставини, за якими українські зарядні станції виробництва Autoenterprise потрапили з Харкова на окупований півострів, та наводять докази, які ставлять під сумнів твердження керівництва заводу, що їм не було відоме кінцеве місце призначення їхньої продукції.

Журналісти дістали та проаналізували з десяток контрактів холдингу Autoenterprise і верифікували їх за допомогою даних з баз імпортно-експортних операцій ImportGenius та Вашингтонського центру оборонних досліджень C4ADS. «Схеми» з’ясували, щонайменше з 2016-го року харківська фірма «АЄ Фекторі» з групи Autoenterprise поставляла електрозарядні станції як приватним російським компаніям, так і для державної структури – холдингу «Россети».

Крім того, в Autoenterprise публічно наголошували, що компанія має віддалений доступ до власних зарядок, де б вони не були встановлені.

Також «Схеми» звернули увагу, що з 2021 року в Криму запрацювала та збільшувалась мережа електрозарядних станцій під брендом DriveEnergy, виготовлених саме на харківському заводі Autoenterprise. На станціях прямо вказано, що вони «зроблені в Україні».

Директорка харківського підприємства, депутатка Харківської міськради Аліна Мустафаєва заявила в коментарі «Схемам», що їм невідомо, як станції опинились в Криму. Але редакція виявила численні докази зворотнього.

Зокрема, журналісти отримали копію дилерської угоди за 2021 рік між російською компанією DriveEnergy та українською «АЄ Фекторі» з групи Autoenterprise, в якій зазначається, що харківська фірма мала протягом 2021-2022-го років продавати російській компанії зарядні станції та комплектуючі, виготовлені у Харкові під брендом DriveEnergy. Також працівники холдингу Autoenterprise мали навчити персонал DriveEnergy обходитися з технікою та проводити гарантійне обслуговування обладнання.

«Схеми» підтвердили справжність цього контракту – знайшовши відповідні експортні операції у базі даних української митниці. Журналісти також дістали з податкових органів РФ звітність щодо виплат Driveenergy за ці станції на рахунки харківської фірми. Таку співпрацю підтвердило і внутрішнє листування працівників Autoenterprise, яке отримали у своє розпорядження та верифікували «Схеми».

Журналісти також отримали доступ до драфту угоди між «АЄ Фекторі» та DriveEnergy, який ліг в основу дилерської угоди. Спочатку у ньому була згадка про заборону продажу в Крим, але згодом цей пункт був видалений. В графі «територія дилерства» залишили тільки «Південний округ», до якого з 2016 року росіяни зарахували окупований Крим. Одразу два різних джерела, які тоді працювали на харківському підприємстві, підтвердили «Схемам», що саме такий був задум, і що його свідомо реалізовувало керівництво заводу.

Згодом сторони переглянули умови співпраці – для того, щоб підпадати під умови державної російської програми про підтримку «зеленого» бізнесу з «вітчизняним виробництвом», і домовились, що поставлятимуть зарядні електростанції з Харкова у розібраному вигляді. Про це також йшлося в листуванні сторін, яке отримали та проаналізували журналісти. В експортній базі «Схеми» знайшли додаткові підтвердження цим домовленостям: наприкінці 2021-го року російська DriveEnergy отримувала з України вже не цілі станції, а окремі деталі для її зборки.

Холдинг Autoenterprise – це група компаній, яка у Харкові займається виробництвом та встановленням зарядних станцій для електрокарів та імпортом машин з-за кордону, службою таксі і каршерінгом.

Його директорка – Аліна Мустафаєва, депутатка Харківської міськради від «Слуги народу» та близька соратниця народного депутата від тієї ж партії Олександра Куницького. Офіційний власник Autoenterprise – Дмитро Ніконов, який згідно з офіційними даними ВР, до лютого 2024 року залишався помічником Куницького на громадських засадах. З Ніконовим, ще до походу в Раду, Куницький роками просував цей бізнес, рекламував харківську розробку, заохочуючи інвестувати в неї мільйонну аудиторію свого блогу (до приходу в ВР Олександр Куницький набув популярності завдяки youtube-автоблогу ZPSanek – ред.) та усіляко афішував свою приналежність до цього бізнесу – йдеться у розслідуванні.

Крім того, судячи з документів, які опинилися у розпорядженні «Схем», Куницький був глибоко інтегрований у холдинг та займав різні посади у різних фірмах Autoenterprise. Куницький також входив у керівні органи самого холдингу: впритул до обрання депутатом був членом наглядової ради в іншій компанії Autoenterprise «НВП Система».

Депутатська приймальня Куницького і досі розміщена за адресою харківського заводу.

Компанію Driveenergy у березні 2021-го року зареєстрував кримчанин Руслан Дєвлєчаєв у місті Краснодар в Росії, відкривши однойменний магазин в Криму та запустивши мережу зарядних станцій. Після анексії українського півострова він залишився у Криму, отримав російський паспорт, перереєстрував свій бізнес за законами РФ та почав його розвивати, йдеться у розслідуванні. Дєвлєчаєв активно співпрацює з окупаційною владою Криму – зокрема, у квітні 2022-го року він брав участь у відкритті «першої в Криму станції технічного обслуговування для електромобілів» разом з так званим «міністром економічного розвитку» Криму Дмитром Шеряком, а в червні 2023-го в Сімферополі – у відкритті «найбільшої зарядної станції в Європі», де були «міністерка фінансів» Ірина Ківіко та «міністр палива і енергетики» Ігорем Корінь.

У коментарі «Схемам» Куницький заявив, що йому «невідомо» про продаж харківської продукції до РФ з 2016-го року, але вважає «зараз це неприпустимим». Про те, як станції опинилися на окупованій території в Криму, сказав, що не знає. Депутат підкреслив, що «до продажів не мав жодного стосунку». Аліна Мустафаєва торгівлю з Росією не заперечила, заявивши, що до 24 лютого 2022 року це не було заборонено. Водночас і вона, і Дмитро Ніконов заперечили продаж харківської продукції в Крим, підкресливши, що з окупованим півостровом «взаємовідносин не було».

Руслан Дєвлєчаєв не відповів на прохання редакції про коментар.

У 2020-му році «Схеми» встановили, що Олександр Куницький використовував депутатський мандат в інтересах цього приватного бізнесу, причетність до якого ніколи не приховував і від імені якого публічно виступав роками. Після його виходу НАБУ розпочали офіційне кримінальне провадження. Досудове розслідування досі триває, підозри наразі нікому не висувались.

Також Національне агентство з питань запобігання корупції за фактами з розслідування «Схем» склало два протоколи на Куницького про наявний конфлікт інтересів, проте Печерський суд закрив ці провадження.