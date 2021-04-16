Мінцифри залучило до співпраці банкіра, обвинуваченого у розкраданні грошей банку

Міністерство цифрової трансформації залучило до співпраці над новим освітнім серіалом про блокчейн, біткоїн та криптовалюти колишнього банкіра та бізнесмена Андрія Оністрата, який обвинувачується у розкраданні коштів зі збанкрутілого «Банку Національний Кредит», де він був основним акціонером. Про це повідомляють журналісти Радіо Свобода. Андрій Оністрат заперечує порушення закону.

За даними офіційного веб-порталу Судова влада України, наразі Андрій Оністрат має статус обвинуваченого у кримінальному провадженні, яке вже завершене та наразі перебуває на етапі судового розгляду в Шевченківському районному суді Києва. Як встановило Радіо Свобода, у 2018 році Оністрату була висунута підозра у справі, яку розслідувало Головне слідче управління Національної поліції, а зараз в суді державне обвинувачення представляє Офіс генерального прокурора.

Андрій Оністрат обвинувачується за такими статтями Кримінального кодексу: ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення).

За даними Радіо Свобода, досудове розслідування встановило, що Андрій Оністрат, будучи головою спостережної ради ПАТ «Банк Національний Кредит» і одночасно одним з акціонерів цього банку, «діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з групою колишніх посадових осіб банку, організував розтрату 597 мільйонів гривень» (близько $25,8 млн на той час). Правоохоронці встановили, що з банку виводилися кошти за допомогою кореспондентського рахунку, відкритого у Bank Frick & Co AG (Ліхтенштейн).

Андрій Оністрат раніше заявляв, що не вважає себе винним. «Головне слідче управління підозрює мене в скоєнні злочину за ст. 191, ч. 5 – в розкраданні грошей «Банку Національний Кредит». Маячня цієї фрази в тому, що виходить, що я вкрав у самого себе. Жодного показника, жодного свідка того, що це я зробив. Це повністю неадекватне сприйняття того, що відбувається, без будь-якої доказової бази», – так колишній банкір коментував звинувачення .

У лютому 2021 року на сайті Міністерства цифрової трансформації з’явилось повідомлення про запуск «освітнього серіалу «Все про блокчейн, біткоїн та криптовалюти», участь у якому взяв Андрій Оністрат». За даними пресслужби відомства, у цьому проєкті – «професійні поради та відповіді на найпопулярніші запитання про блокчейн та криптовалюти від експертів, а також сертифікат, що засвідчує успішне проходження комплексного базового курсу з розуміння блокчейну, криптовалют та цифрових активів».

Освітній серіал за участі Оністрата поширюється на офіційних платформах Міністерства цифрової політики.

Журналісти Радіо Свобода звернулись за коментарем до міністерства. У Мінцифрі зазначили, що «всі освітні серіали створені без державного фінансування, за підтримки партнерів – донорів, бізнесу чи NGO... Освітні серіали з фінансової грамотності для громадян є важливими, оскільки показники фінансової грамотності в Україні є одними з найнижчих у Європі».

На запитання, чи відомо їм про те, що Андрій Оністрат перебуває у статусі обвинуваченого у справі про розтрату грошей зі збанкрутілого банку, у міністерстві не відповіли. Лише підтвердили, що він дійсно став ведучим освітнього серіалу, створеного за підтримки Мінцифри.