У Львові вшанували пам'ять жертв Скнилівської трагедії

Рідні, друзі, чимало людей, які просто пам’ятають Скнилівську трагедію, прийшли сьогодні на місце падіння СУ-27 27 липня 2002 року у Львові. Тоді під уламками військового літака загинули 77 людей, у тому числі 28 дітей, а понад 300 людей були поранені. Це найбільша трагедія в історії авіаційних шоу.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, рідні традиційно принесли фотографії своїх дітей, онуків, батьків, близьких, які загинули під час авіашоу. Спершу відбулось богослужіння біля каплиці, збудованої у пам’ять жертв. Службу очолив митрополит Львівський УГКЦ Ігор Возняк.

Потім рідні поїхали на летовище, де сталася трагедія.

«У мене тут загинули мама і рідний брат, якому був 21 рік. Він мав одружуватись…Мені тоді було 16 років. Батько залишився з двома доньками…І ще з родини загинули тут троє осіб… Біль не зник. Для нашого суспільства ця трагедія це такий дзвіночок, щоб якісно на будь-якому рівні виконувати свої обов’язки, все робити відповідально. Причина трагедії у халатності», – каже Галина Гладка.

«Біль не зникає. Тут мій син загинув, йому був би зараз 41 рік…Дитина, син…Розумний, красивий… Причина у безвідповідальності, аби якось так провести. Халатність. Тоді разом із сином загинули ще двоє його найкращих друзів. Отак троє друзів пішли, один із них своїм тілом накрив 8-річного хлопчика і той вижив. Всі троє мали вищу освіту», – говорить Ніна Іванова.

Слідство у справі Скнилівської трагедії тривало кілька років. Розпочалось судове засідання у 2002 році. У 2005 році суд назвав винних у катастрофі, але кримінальне провадження щодо чотирьох генералів прокуратура виділила в окреме провадження, і до суду дійшла справа щодо восьми обвинувачених. А чотирьох генералів – Сергія Онищенка, Віктора Стрельникова, Олександра Волошенка і Володимира Алексєєва – суд виправдав.

Перший пілот Володимир Топонар отримав 14 років ув’язнення (вийшов через 11 років), другий пілот Юрій Єгоров – вісім років позбавлення волі (вийшов через два з половиною роки), командувач 14-го авіаційного корпусу, генерал-майор Анатолій Третьяков – шість років ув’язнення (вийшов на волю у 2007-му), помічник керівника польотів, підполковник Юрій Яцюк був позбавлений волі на п’ять років (відбув за ґратами майже три роки), начальник служби безпеки польотів 14-го авіакорпусу Анатолій Лукіних – чотири роки покарання (умовний термін ув’язнення).

При цьому жоден із засуджених свою провину не визнав. Уникнули покарання генерал-полковник авіації Віктор Стрельников і генерал-лейтенант Сергій Онищенко (у 2011-му він став командувачем Повітряних сил). Сергія Онищенка і ще трьох генералів виправдала колегія суддів Військового апеляційного суду Центрального регіону у 2008 році. А у 2007 році президент Віктор Ющенко помилував генерала Анатолія Третьякова і зменшив термін ув’язнення другому пілотові Юрію Єгорову.

На сьогодні ніхто з обвинувачених не перебуває в ув’язненні.

Після вшанування загиблих на місці трагедії, рідні поїхали на місце поховання.