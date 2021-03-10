Скорочення ВВП у січні склало майже 3% – Мінекономіки

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оцінює падіння валового внутрішнього продукту в січні 2021 року у 2,6–2,8%, свідчить оприлюднений 10 березня січневий огляд економічної активності.

«Чергові обмеження січневого локдауну (з 8 до 24 січня включно) викликали певне уповільнення виробничої активності більшості суб’єктів економічної діяльності, посиливши песимістичні настрої бізнесу», – зазначило міністерство.

Зведений індекс виробництва у січні 2021 року просів на 4% порівняно з 2,5% падіння в січні 2020 року. Основний негативний внесок у динаміку цього індексу сформували промислове виробництво, будівництво та сільське господарство.

Міністерство прогнозує збереження негативної динаміки в першому кварталі 2021 року з урахуванням січневого локдауну та адаптивного карантину, який прийшов йому на зміну.

Промислове виробництво у січні знизилося на 4% до січня 2020 року, сільське господарство – на 5,7%, транспорт – на 6,7%, будівництво – на 12,9%.

Натомість внутрішня торгівля, попри карантин, стала єдиним видом економічної діяльності, який у січні показав зростання на 0,9%.