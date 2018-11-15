Київрада присвоїла двом скверам імена Кузьми Скрябіна та Бориса Нємцова

Київська міська рада присвоїла двом столичним скверам імена музиканта Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) та російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Іменем Скрябіна буде названий сквер на вулиці Василя Порика поблизу будинків номерів 7-9 у Подільському районі.

Ім’я Нємцова носитиме сквер на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту.

Андрій Кузьменко був музикантом, ведучим, продюсером, автором прози та лідером гурту «Скрябін». 2 лютого 2015 року він загинув у дорожньо-транспортній аварії на трасі Кривий Ріг – Кіровоград.

Бориса Нємцова застрелили на Великому Москворецькому мосту у центрі Москви через кілька тижнів – 27 лютого 2015 року. Звинуваченого у виконанні вбивства Заура Дадаєва засудили до 20 років в'язниці, чотирьох спільників – від 11 до 19 років. Замовник злочину досі не встановлений.

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