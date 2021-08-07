Світовий конгрес українців готовий підтримати проєкт меморіалу «Бабин Яр» від Інституту історії України

Світовий конгрес українців (СКУ) готовий надати понад 20 мільйонів доларів на підтримку Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», розробленого Інститутом історії України Національної академії наук України.

«Видатний український громадський діяч і філантроп зобов’язався виділити щонайменше 20 мільйонів доларів для підтримки цього проєкту пам’яті. Крім того, СКУ очікує отримати додаткові зобов’язання від інших благодійників на підтримку цього проєкту меморіалізації», – мовиться у заяві СКУ від 6 серпня.

У СКУ наголошують, подібні проєкти мають бути під відповідальністю виключно української держави.

«Російські та радянські наративи спотворювали історію України, неправдиво зображаючи українців злочинцями, а не жертвами жахливих нацистських злочинів. Щоб захистити історію України від політичних маніпуляцій та дезінформації, ключові меморіальні проєкти, такі як Бабин Яр, повинні бути відповідальністю виключно української держави, а не підпорядковуватися приватним інтересам. Саме тому СКУ підтримує створення Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», з незалежною і відповідальною перед суспільством радою директорів, призначеною Урядом України», – заявили у СКУ.

«Історію України має розповідати український народ. Відповідальність за національні меморіальні проєкти, такі як Бабин Яр і Голодомор, повинні нести демократично обрані українські державні діячі, а не представники приватних інтересів. Фінансування цього проєкту, вплив на його управління чи контент не може надходити від осіб чи організацій, пов’язаних з Кремлем», – заявив президент СКУ Павло Ґрод.

У Світовому конгресі українців нагадали, що СКУ зобов’язався підтримувати розвиток ключових національних місць пам’яті у співпраці з Кабінетом міністрів України, як зазначено в Меморандумі про співпрацю, підписаному 10 грудня 2020 року. Зокрема йдеться про підтримку трьох музеїв: Національного музею Голодомору-геноциду, Національного меморіалу Героям Небесної Сотні та Музею Революції гідності, та Національного меморіалу Бабиного Яру.

У своїх численних зверненнях представники української громадськості писали про те, що «проєкт, у якому є гроші російських мільярдерів, у час війни, яку веде Росія проти України, не може вважатися безстороннім».

Вони також наголошували, що «культура та політика пам’яті є невіддільною частиною суверенітету та суб’єктності України». «Суверенітет і суб’єктність залежать не тільки від того, наскільки добре захищаються кордони країни. А й від того, чи здатна вона захищати свій культурний та інформаційний простір», – йдеться в одному зі звернень групи «Першого грудня», що об’єднує колишніх радянських дисидентів, науковців, письменників, культурних та релігійних діячів.

У нещодавньому опитуванні, яке провів фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, більшість респондентів вважають необхідною участь держави у фінансуванні створення меморіалу та музею у Бабиному Яру.

Як мовиться у дослідженні, 39% вважають, що держава має це робити разом із приватними меценатами з різних країн, 22% – що кошти на такий меморіал та музей мають надходити виключно з державного бюджету України, а 13,5% переконані, що держава повинна співпрацювати лише з тими меценатами, які є громадянами України.

У випадку з меморіалом у Бабиному Яру українці вважають, що цілком доречною є участь у фінансуванні цього проєкту громадян Ізраїлю (81% – «за», 13% – «проти»), Німеччини (77% – «за», «проти» – 16%) та США (понад 70% респондентів – «за», 22% – «проти»). Але коли йдеться про участь громадян Росії у створенні таких місць пам’яті, то 48% опитаних виступають проти, 43% – виступають за, 8% – не визначилися.

Коментуючи ці дані в розмові з Радіо Свобода науковий директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань говорить, що, спираючись на опитування, українці вважають, що найкраще було б доручити справу меморіалізації Бабиного Яру Українському інституту національної пам’яті (УІНП).