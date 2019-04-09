Білорусь: слідчі вилучили 5 комп’ютерів з офісу телеканалу «Белсат»

Співробітники міліції та Слідчого комітету Білорусі в Мінську близько 13:00 (час збігається з київським) завершили обшук у одному з офісів популярного телеканалу «Белсат», дочірнього підприємства польської телекомпанії Telewizja Polska. Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, наслідком обшуку стало вилучення 5 редакційних комп’ютерів «Белсату».

Слідчий комітет Білорусі також пояснив, що слідчі дії стосуються справи про наклеп.

У 2016 році Верховний суд Білорусі заборонив Telewizja Polska, польському громадському мовнику, використовувати назву «Белсат ТБ» для своїх передач білоруською мовою і онлайн-програм. Суд заявив, що таке використання порушує права білоруської компанії, що виробляє обладнання для супутникового і кабельного телебачення, під назвою BELSATplus.

Телеканал «Белсат» продовжував використовувати свою назву, попри винесене рішення, заявляючи, що його товарний знак не підпадає під білоруську юрисдикцію, оскільки зареєстрований у Польщі і працює в цій країні.

Правозахисники звинувачують уряд президента Олександра Лукашенка у жорсткому обмеженні незалежних засобів масової інформації задля придушення інакомислення.