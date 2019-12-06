Колишній президент Словаччини підозрюється в шахрайстві

У Словаччині поліція висунула звинувачення в шахрайстві проти колишнього президента Словаччини, а нині лідера опозиції Андрея Кіски. Агентство Reuters повідомляє, що це пожвавило політичне життя в Словаччині, де в лютому заплановані загальні вибори.

Підозрюваний Андрей Кіска звинувачується в порушенні закону під час фінансування виборчої кампанії 2014 року, в результаті якої він став президентом Словаччини. Як вважають слідчі, Кіска здійснював податкові виплати через свою фірму, яка не мала стосунку до виборчої кампанії. Про це 6 грудня заявила словацька поліція. Якщо колишній президент постане перед судом і буде засуджений, то йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Протягом останніх трьох років поліція тричі перевіряла податкову звітність бізнесу Андрея Кіски, не висуваючи жодних звинувачень. Після третьої перевірки розпочалося кримінальне розслідування.