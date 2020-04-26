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26 квітня 2020, Київ 11:14
Новини | Політика

Словаччина підтримує територіальну цілісність України

Кочрок: країни – члени «Вишеградської четвірки» підтримують динаміку політики Східного партнерства

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок на відеоконференції Ради Європейського союзу із закордонних відносин підтвердив підтримку Словаччиною України.

Зокрема, міністр наголосив, що «Словаччина підтримує територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Також важливо, щоб Київ продовжував в реалізації неминучих реформ». На думку Івана Корчока, розвиток і стабільність України важливі для подальшого розвитку центрально європейського регіону.

Словацький міністр також звернув увагу на ситуацію на Донбасі, де особливу тривогу викликає коронавірусна епідемія COVID-19, а також відзначив важливість обміну полоненими, що «є позитивним гуманітарним сигналом».

Іван Корчок відзначив, що країни – члени «Вишеградської четвірки» (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) підтримують динаміку політики Східного партнерства, що було б «додатковим мотивом для реалізації потрібних реформ у наших східних партнерів».

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