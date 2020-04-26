Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок на відеоконференції Ради Європейського союзу із закордонних відносин підтвердив підтримку Словаччиною України.

Зокрема, міністр наголосив, що «Словаччина підтримує територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Також важливо, щоб Київ продовжував в реалізації неминучих реформ». На думку Івана Корчока, розвиток і стабільність України важливі для подальшого розвитку центрально європейського регіону.

Словацький міністр також звернув увагу на ситуацію на Донбасі, де особливу тривогу викликає коронавірусна епідемія COVID-19, а також відзначив важливість обміну полоненими, що «є позитивним гуманітарним сигналом».

Іван Корчок відзначив, що країни – члени «Вишеградської четвірки» (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) підтримують динаміку політики Східного партнерства, що було б «додатковим мотивом для реалізації потрібних реформ у наших східних партнерів».