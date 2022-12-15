Уряд Словаччини пішов у відставку після вотуму недовіри

Уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Едуардом Гегером пішов у відставку після вотуму недовіри, повідомляє агенція DPA.

78 із 150 депутатів словацького парламенту проголосували за вотум недовіри, ініційоівної ліберальною партією «Свобода і солідарність» (SaS). Сама SaS до початку вересня входила до правлячої коаліції.

Хто керуватиме Словаччиною в майбутньому, зараз залежить, перш за все, від президента Зузани Чапутової. Вона може тимчасово доручити усунутому уряду продовжувати роботу до формування нової коаліції, але також може призначити уряд експертів.