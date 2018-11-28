Словенія стала першою країною НАТО, армію якої очолила жінка

Словенія стала першою країною-членом НАТО, де жінку призначили главою армії. Генерал-майор Альонка Ерменц очолить штаб армії 28 листопада.

До цього 55-річна Ерменц була заступником начальника штабу армії.

Ерменц почала військову кар’єру у 1991 році. Вона закінчила королівський коледж оборонних досліджень у Лондоні та отримала ступінь магістра з міжнародних справ у лондонському Кінгс-коледж.

Попередній глава Генштабу пішов з посади за рішенням керівництва країни.

В армії Словенії служить близько 7500 військових, включно зі службовцями у резерві. Раніше цього року бригада словенських військ не пройшла тест на бойову готовність до НАТО.