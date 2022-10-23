У Словенії обирають нового президента

У Словенії 23 жовтня розпочалися вибори президента. У перегонах лідирують три головні суперники, але явного переможця немає.



Опитування громадської думки показують, що жоден з кандидатів не отримає підтримки у понад 50 відсотків виборців, що забезпечило б перемогу у першому турі. Це означає, що два кандидати, які здобудуть більшість голосів, змагатимуться у другому турі наступного місяця.



Згідно з опитуваннями, колишній міністр закордонних справ правого спрямування Анзе Логар отримує 30% підтримки, за ним йдуть незалежний кандидат-центрист Наташа Пірц Мусар із приблизно 20% та підтримуваний урядом соціал-демократ Мілан Брглез із 17 %.



Ці троє стали фаворитами серед семи кандидатів, які змагаються за переважно церемоніальний пост.



Голосування в Словенії – державі-члені Європейського Союзу та НАТО – розглядається як випробування для її ліберального уряду на тлі різкої кризи, викликаної війною в Україні.



Чинний президент Борут Пахор відбув два повних п'ятирічних терміни і йому заборонили балотуватися на третій. Під час свого перебування на посаді Пахор намагався подолати поділ Словенії на лівих і правих, який залишається джерелом політичної напруги в традиційно поміркованій і стабільній країні з 2,1 мільйона населення. Пахора часто називають Instagram-президентом за його використання соціальної мережі.

Виборчі дільниці закриваються о 19:00 за місцевим часом, а перші результати очікуються приблизно через дві години.