«Оксфордський словник» назвав слово 2018 року

«Оксфордський словник» назвав словом 2018 року прикметник «токсичний» (toxic).

Укладачі словника зазначають, що слово toxic, яке є синонімом poisonous («отруйний»), вперше з’явилося в англійській мові в середині 17 століття. Цей термін запозичений з латинського toxicus («отруєний», «просочений отрутою»).

Укладачі «Оксфордського словника» зазначили, що кількість переглядів цього слова на oxforddictionaries.com зросла на 45%. Крім того, за останній рік слово використовували у ряді контекстів, як у буквальному, так і метафоричному сенсі.

Редактори зазначають, що це слово могло стати більш поширеним у зв’язку з отруєнням у Британії колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії нервово-паралітичним газом.

У 2017 році словом року став термін «youthquake» – значні культурні, політичні або соціальні зміни, викликані діями або впливом молоді.