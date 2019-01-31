Поліція оголосила в розшук підозрюваного у стратах людей у Слов’янську в 2014-му

Поліція Донецької області повідомляє, що встановила особу й оголосила в розшук 36-річний жителя Слов’янська, якого підозрюють у тому, що в 2014 році він у складі розстрільної команди бойовиків страчував громадян, виконуючи смертні «вироки» так званого «суду народного ополчення» під час окупації міста.

«Співробітники управління карного розшуку поліції Донеччини встановили його причетність до серії тяжких злочинів – викрадення людей, катування, вбивство», – йдеться в повідомленні поліції від 30 січня.

Як повідомили в поліції, підозрюваний, ймовірно, переховується на окупованій території.

У поліції додали, що продовжують під процесуальним керівництвом прокуратури області розслідувати «обставини загибелі кожної людини, тіла яких були ексгумовані з братських могил у Слов’янську після звільнення міста в 2014 році».

Минулого року поліцейські вже повідомляли, що встановили бойовиків, які розстріляли у Слов’янську чотирьох мирних жителів.

12 квітня 2014 року у Слов’янську Донецької області захопили райвідділ міліції. Із захопленого райвідділку було викрадено зброю - 20 автоматів та більше ніж 400 пістолетів Макарова, які роздавали учасникам мітингу, який проходив у місті. З того часу майже три місяці Слов’янськ перебував під контролем озброєного угруповання, яким керував російський полковник Ігор Гіркін («Стрєлков»). 4 липня сили української воєнної операції (АТО) взяли під контроль більшу частину Миколаївки під Слов’янськом. 5 липня Слов’янськ остаточно звільнили від бойовиків, а над міською радою підняли український прапор.