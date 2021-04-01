НАЗК відновило державне фінансування партії «Слуга народу»

Національне агентство з питань запобігання корупції відновило державне фінансування партії «Слуга народу» після перевірки звітів з уточненнями, повідомила пресслужба НАЗК у четвер.

«За результатами перевірки уточнюючих звітів партії «Слуга народу» за перший та другий квартали 2020 року НАЗК відновило державне фінансування статутної діяльності політичної партії (наказ від 26.03.2021 № 190/21)», – йдеться в повідомленні.

У відомстві вказали, що за чотири квартали минулого року до НАЗК надійшло 675 звітів політичних партій.

1 березня Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що виявило ознаки порушення порядку подання фінансового звіту про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру у звітах низки партій, серед яких і «Слуга народу». Через це було призупинене держфінансування партії. У «Слузі народу» обіцяли усунути порушення.