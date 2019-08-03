У «Слузі народу» назвали прізвища майбутніх голови та віце-спікера Верховної Ради

Партія «Слуга народу» висуватиме Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради, а на посаду віце-спікера – Руслана Стефанчука. Про це в коментарі кореспондентці Радіо Свобода Власті Лазур 3 серпня в Трускавці заявив голова партії Дмитро Разумков.

Також, за його словами, місця в уряді переможці виборів ще не розподіляли, це станеться ближче до першого засідання парламенту дев’ятого скликання.

Пропрезидентська партія «Слуга народу», здобула за підсумками дострокових виборів понад 250 мандатів депутатів Верховної Ради. Цього достатньо, щоб сформувати владну фракцію без допомоги жодних союзників.

Вибори до парламенту України відбулися 21 липня. До 5 серпня ЦВК має оголосити офіційні результати виборів.