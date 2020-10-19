У «Слузі народу» розробили новий етичний кодекс для депутатів фракції

Для депутатів фракції «Слуга народу» розробили новий етичний кодекс, який вже незабаром можуть підписати. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив депутат монобільшості Олександр Качура.

«Я з колегами напрацював новий статут, нове положення – етичний кодекс – для фракції. І я сподіваюсь, що ми підпишемо усі ці документи. У нас ще не все встрачено, далеко не все. Таке перезавантаження відбудеться і ми станемо більш ефективними», – розповів депутат.

При цьому Качура погоджується з тим, що попередній внутрішньофракційний документ – так званий «Меморандум про діяльність депутата», – який слуги народу» підписували на початку своєї каденції, виявився неефективний.

«Якщо казати про меморанум, то це конкретно відповідальність людини, яка її підписала. Я не порушую меморандум. Мені здається, це персональна відповідальність кожного депутата: він перед виборцями несе і політичну, і етичну, в тому числі, відповідальність. І я вважаю, що в окремих випадках депутати мали би скласти свої повноваження (так як це було передбачено меморандумом, який ми з самого початку підписували). Правильно, що ініціювали цей меморандум, але, на жаль, у нас немає зараз підстав відкликати народного депутата», – вважає Качура.

Перед виборами усі кандидати в народні депутати від «Слуги народу» підписали меморандум, у якому, серед іншого, зобов'язувалися не «кнопкодавити», однак дещо пізніше, уже у статусі парламентарів дехто з представників цієї політичної сили порушив цю обіцянку.