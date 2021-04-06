Помер нобелівський лауреат, «батько євро» Роберт Манделл

Лауреат Нобелівської премії з економіки, один із «батьків євро» Роберт Манделл помер у віці 88 років. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на представника Колумбійського університету, де Манделл був почесним професором.

Як уточнює Forbes, Манделл помер 4 квітня в Італії, в Тоскані, де жив останні роки.

Роберта Манделла вважають ідейним натхненником створення єдиної валюти для Європи. З початку 1960-х років він підтримував ідею загальноєвропейського економічного і валютного союзу та розробив теоретичну основу для введення євро.

У 1999 році Манделл отримав Нобелівську премію з економіки за свою теорію про те, що для успіху зони з єдиною валютою необхідні гнучкі ринки, в тому числі вільне пересування робочої сили і капіталу.

Премія стала результатом багаторічної роботи вченого над створенням ідеальної моделі відкритої економіки для малих країн.

Манделл народився в 1932 році в місті Кінгстон у канадській провінції Онтаріо. Навчався у Ванкувері, Сіетлі та Лондонській школі економіки. З 1974 року і до смерті був професором Колумбійського університету.