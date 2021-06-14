Помер відомий український хореограф Григорій Чапкіс

У Києві у віці 91 року у неділю помер відомий український хореограф, народний артист України Григорій Чапкіс, повідомив у фейсбуці його син Григорій та близькі артиста.

За повідомленнями, у Чапкіса з кінця минулого року були проблеми зі здоров’ям.

Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі. Почав танцювати в десять років. Виступав у ансамблі танцю під керуванням Павла Вірського. Згодом відкрив власну школу танців, був членом журі танцювальних шоу. Автор книжки «Любов і танець – секрети довголіття».