Іспанія розслідує смерть російського політтехнолога Малашенка

Правоохоронні органи Іспанії почали розслідування смерті Ігоря Малашенка, російського політтехнолога і одного із засновників телекомпанії НТВ. Про це повідомляє «РИА Новости» з посиланням на посольство Росії в Мадриді.

Напередодні 64-річного Малашенка знайшли мертвим у його будинку в Марбельї. «Коммерсантъ» і «Ведомости» з посиланням на джерела повідомили, що Малашенко наклав на себе руки, і це ж підтвердив головний редактор радіостанції «Эхо Москвы» Олексій Венедиктов.

Однак вдова Малашенка журналістка Божена Ринку вранці 26 лютого заявила «Інтерфаксу», що її чоловік не залишив передсмертної записки, і «є підозри» стосовно його насильницької смерті.

Також вона написала у Facebook, що ще два місяці тому чоловік говорив їй, що «не збирається вмирати».