Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Лютий 2019, Київ 11:48
Новини | Міжнародні

Іспанія розслідує смерть російського політтехнолога Малашенка

Малашенко помер у іспанській Марбельї

Дивитись коментарі

Правоохоронні органи Іспанії почали розслідування смерті Ігоря Малашенка, російського політтехнолога і одного із засновників телекомпанії НТВ. Про це повідомляє «РИА Новости» з посиланням на посольство Росії в Мадриді.

Напередодні 64-річного Малашенка знайшли мертвим у його будинку в Марбельї. «Коммерсантъ» і «Ведомости» з посиланням на джерела повідомили, що Малашенко наклав на себе руки, і це ж підтвердив головний редактор радіостанції «Эхо Москвы» Олексій Венедиктов.

Однак вдова Малашенка журналістка Божена Ринку вранці 26 лютого заявила «Інтерфаксу», що її чоловік не залишив передсмертної записки, і «є підозри» стосовно його насильницької смерті.

Також вона написала у Facebook, що ще два місяці тому чоловік говорив їй, що «не збирається вмирати».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG