У Вірменії помер засновник музею Параджанова і особистий фотограф знаменитого режисера

У Єревані на 74-му році життя помер Завен Саркисян, директор Музею Сергія Параджанова і особистий фотограф знаменитого режисера, передає Грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу» із посиланням на близьке оточення Саркисяна.

Повідомляється, що Саркисян захворів на COVID-19, через що був госпіталізований.

В інтерв’ю Радіо Свобода у 2015 році він засуджував окупацію Росією українського Криму, вказуючи на те, що Москва завжди дивилася на Україну, як на «свого васала». «І так само вони на нас дивляться і на всіх. Розумієте? І раптом вони побачили, що це не так. Тоді, давайте Крим заберемо, потім Донецьк, потім ще щось», – говорив Завен Саркисян.

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Завен Саркисян займав посаду директора музею Сергія Параджанова з 1992 року. До того був директором державного музею народного мистецтва Вірменії.