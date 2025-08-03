У США розпочали розслідування щодо колишнього прокурора Трампа Джека Сміта

Федеральні чиновники розслідують справу колишнього спеціального прокурора Джека Сміта після того, як президент Дональд Трамп та інші відомі республіканці заявили, що його розслідування щодо тодішнього кандидата Трампа є незаконною політичною діяльністю.



Управління спеціального прокурора США (OSC), незалежне федеральне агентство, підтвердило NBC News у суботу, що воно розслідує справу Сміта за ймовірні порушення закону Хетча – закону, який забороняє певну політичну діяльність державних службовців. Трамп та його союзники не надали конкретних доказів правопорушень.



Управління спеціального прокурора відрізняється від типу офісу спеціального прокурора, який раніше очолював Сміт, призначений Міністерством юстиції. Незалежне агентство не має повноважень висувати кримінальні звинувачення та переслідувати осіб, які порушують Закон Хетча, але воно може вимагати дисциплінарних стягнень для службовця федерального уряду, таких як звільнення з цивільної служби, або передати свої висновки щодо порушень Закону Хетча до Міністерства юстиції для розслідування.



Сенатор Том Коттон, республіканець від штату Арканзас, раніше цього тижня звернувся до Управління спеціального прокурора з проханням розслідувати справу Сміта за «безпрецедентне втручання у вибори 2024 року». Джерело, знайоме з цим питанням, повідомляє, що OSC підтвердило Коттону, що продовжує розслідування на його запит.



У листопаді 2022 року тодішній генеральний прокурор Меррік Гарланд призначив Сміта спеціальним радником для нагляду за федеральними розслідуваннями щодо Трампа, який оголосив про намір балотуватися в президенти. Сміт згодом висунув два кримінальні обвинувачення проти тодішнього кандидата Трампа у 2023 році, але пішов у відставку трохи більше ніж за тиждень до інавгурації Трампа в січні 2024 року, так і не довівши ці дві справи до суду.

Після перемоги Трампа на виборах 5 листопада Сміт закрив обидві справи, пославшись на давнє правило Міністерства юстиції, яке забороняє переслідувати чинних президентів.