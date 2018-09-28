Ізраїльські військові вбили ще 7 палестинців на кордоні зі Смугою Гази – палестинські медики

Ізраїльські військові вбили ще 7 палестинців у сутичках на кордоні зі Смугою Гази, повідомили палестинські медики. Серед загиблих – двоє підлітків, віком 12 і 14 років.

Також загинув 18-річний хлопець і троє молодиків віком понад 20 років, заявили медики.

Крім того, 506 палестинців були поранені, з них 90 з вогнепальної зброї, заявили в міністерстві охорони здоров’я фактичної влади у Смузі Гази.

Це був найкривавіший день прикордонних протестів від 14 травня – тоді внаслідок насильства, спричиненого відкриттям посольства США в Єрусалимі, загинули понад 60 палестинців.

Армія Ізраїлю про нинішні події повідомила, що близько 20 тисяч «учасників заворушень» зібралися в багатьох місцях уздовж кордону і кидали в бік Ізраїлю гранати й інші вибухові пристрої, а також проривали прикордонну загорожу і ненадовго вступали на ізраїльську територію.

Як заявили військові, вони відкривали вогонь «відповідно до стандартних оперативних процедур, також ізраїльська авіація вразила два об’єкти ісламістського руху «Хамас», який утримує владу в Смузі Гази.

Палестинці почали прикордонні протести з 30 березня. Вони відбуваються принаймні раз на тиждень, по п’ятницях, а іноді і в інші дні. Демонстранти вимагають, щоб Ізраїль припинив уже понад 10-річну блокаду Смуги Гази, а також дозволив палестинцям повернутися на місця в Ізраїлі, де вони жили до початку війни 1948 року за створення ізраїльської держави і звідки вони чи їхні предки мусили тоді втекти.

Ізраїль відкидає ці вимоги і наголошує, що мусить захищати свій кордон, а також складає вину за насильство на «Хамас» і звинувачує рух у тому, що ісламісти використовують масові протести як прикриття для своїх спроб нападів і проникнень на ізраїльську територію.

За цей час у перебігу таких акцій загинули не менш ніж 193 палестинці, переважно під час протестів на кордоні, також одного ізраїльського військового застрелив палестинський снайпер. Палестинці також запускають у бік Ізраїлю повітряні кулі і змії із запалювальними пристроями, що спричинили чимало пожеж у гаях і на сільськогосподарських землях в Ізраїлі.

У Смузі Гази живе понад два мільйони людей, економічне становище цієї частини палестинських територій дедалі погіршується відтоді, як владу в нтй 2007 року захопив збройною силою ісламістський антиізраїльський рух «Хамас», а Ізраїль запровадив фактичну блокаду цієї території. У світі легітимною палестинською владою вважають уряд, що діє в іншій частині палестинських територій, на Західному березі Йордану.