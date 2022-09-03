У Чернігові на виставці боєприпасів здетонував снаряд – двоє дітей постраждали

У Чернігові під час виставки, присвяченій воєнній тематиці, вибухнув один із боєприпасів. Про це повідомляє агенція УНІАН з посиланням на обласне управління поліції. Фото і відео поширюють у Telegram місцеві ресурси.

За попередніми даними, снаряд здетонував на виставці у центрі міста – на Валу, о 13:30. Про причини не повідомляється.

Наразі відомо про двох поранених дітей.

Telegram-канали пишуть, що спрацював ручний протитанковий гранатомет, але офіційного підтвердження такої інформації немає.

В Україні, а подекуди і за кордоном, останнім часом проводять виставки зруйнованої в ході військового вторгнення РФ російської техніки. Одна з наймасштабніших відбулася з нагоди Дня Незалежності на Хрещатику у Києві.