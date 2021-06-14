У Карпатах випав сніг, повідомив у фейсбуці Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

«Станом на 07:00, 14.06.2021 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний 11-12 м/с, температура повітря 0°С», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні по всій Україні очікуються короткочасні дощі, грози (у північних та східних областях місцями), у Карпатах, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях місцями значний дощ. В окремих районах південних та центральних областей град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 20-25°, у східних областях до 28°, у західних областях 15-21°.

У Києві – місцями короткочасний дощ, гроза; температура 23-25°.