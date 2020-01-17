14-річний українець вийшов до фіналу аматорського чемпіонату світу зі снукеру

14-річний українець Юліан Бойко вийшов до фіналу аматорського чемпіонату світу з одного із видів більярду – снукеру, який відбувається на Мальті. У півфіналі він переграв колишнього професіонала, 24-річного шотландця Росса Мюйра – 4:1.

«У це просто не віриться, але 14-річний Юліан Бойко вийшов до фіналу дорослого чемпіонату світу серед аматорів! Він обіграв експрофі Росса Мюйра, який зробив у матчі сенчурі, (набравши в одному із фреймів) 104 очки. Юліан грав просто відмінно! Багато що вирішив його кліренс (забивання всіх куль, «очищення» більярдного стола – ред.) з рахунку 4:64. Стало 3: 1, а не 2: 2. Чекаємо на фінал!» – написав у твітері коментатор телеканалу «Євроспорт» Володимир Сініцин.

Фінальний поєдинок теж відбудеться сьогодні, 17 січня, о 20:00 за Києвом. Суперник Юліана Бойка визначається у півфіналі, в якому зустрічаються англієць Ешлі Гаґілл і валлієць Ділан Емері. Переможець фіналу отримає путівку до професійного туру.

Снукер – винайдений у Великій Британії різновид більярду, для якого властива гра серіями. Домінують у цьому виді насамперед британці, але останнім часом у професійному турі значно побільшало представників Азії, зокрема, Китаю.