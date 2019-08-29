У Москві облили фекаліями російську опозиціонерку Любов Соболь

Російська опозиціонерка Любов Соболь, яку виборчком не зареєстрував кандидатом у депутати Московської міської думи, заявила, що на неї напали в Москві.

«Щойно на мене напали біля під'їзду мого будинку, коли я сідала в таксі, виплеснули як.ийсь бруд, залили салон машини», – написала Соболь у мережі Twitter.

Соболь вважає, що напад на неї могли організувати люди близького до російського президента Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина. «Його почерк, його «фекальний» стиль, його людина знімала мене на камеру під час нападу», – стверджує опозиціонерка.

Соболь пов’язала напад з акцією протесту 31 серпня, про проведення якої в Москві вона оголосила 28 серпня.

У Росії впродовж кількох тижнів відбувалися як дозволені владою, так і несанкціоновані виступи проти недопуску незалежних кандидатів на вибори до міської думи в Москві. Частина лідерів протесту провела від кількох днів до понад місяця під адміністративним арештом, частині рядових активістів нині загрожують багаторічні терміни ув’язнення.