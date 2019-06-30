Представництво президента в АРК назвало незаконним рішення про передачу собору ПЦУ в Криму

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим назвало незаконним рішення суду в Криму про передачу приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги, де раніше проводила богослужіння Кримська єпархія УПЦ (КП), у користування російського міністерства майна Криму.

«Таке рішення суду ставить під загрозу подальшу діяльність Кримської єпархії ПЦУ. Незаконні дії окупаційної влади в Криму щодо Православної церкви України, у тому числі і таке «рішення суду», є обмеженням свободи віросповідання – однієї з фундаментальних складових прав людини», – йдеться в повідомленні представництва у «Фейсбуці».

28 червня підконтрольний Москві суд у Криму ухвалив відібрати в Кримської єпархії канонічної Православної церкви України її головний храм, кафедральний собор Святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі, у будівлі якого також працює єпархіальне управління. Як ухвалив Арбітражний суд у Криму, будівля має бути передана в користування «міністерства майна» в системі російської влади на півострові.

За даними Регіонального центру прав людини, з понад 40 громад колишньої УПЦ КП у Криму вже за перший рік російської окупації лишалися лише 11 із 8 храмами, принаймні в трьох випадках влада захоплювала приміщення храмів – у Севастополі, Сімферополі і селі Перевальному.

Значна частина православних храмів і громад Криму і Севастополя підкоряються УПЦ (Московського патріархату), яка продовжує діяти на окупованому Росією півострові. Москва, твердячи про «вступ Криму до складу Росії», при цьому не насадила на півострові безпосередньо Російську православну церкву.