Росія: у Сочі горів резервуар із дизельним паливом



У Росії в місті Сочі загорівся резервуар із дизельним паливом, повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.



«В Адлерському районі Сочі рано-вранці загорівся резервуар з дизельним паливом. Площа займання – 96 квадратних метрів. Причини події з’ясовуються», – написав він у телеграмі.



Телеграм-канал Baza повідомив, що причиною пожежі стала нібито атака безпілотника. Пожежу вже ліквідували.



На початку вересня повідомлялося про масштабну пожежу на нафтобазі у Санкт-Петербурзі. За даними ЗМІ, загорілася заправна цистерна.

Останніми місяцями у різних регіонах Росії часто спалахують пожежі.