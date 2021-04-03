Щонайменше 10 людей загинули внаслідок нападу смертника у столиці Сомалі

У столиці Сомалі, Могадішо, внаслідок нападу смертника загинули щонайменше 10 людей, повідомила поліція. За даними правоохоронців, ціллю смертника стала група кіосків і чайна крамниця, куди часто заходили молоді люди.

За кілька годин до цього бойовики угруповання «Аш-Шабааб» напали на дві армійські бази біля міста.

Тим часом, військовий командувач Мохамед Біхі заявив, що армійські сили вбили 76 бойовиків і захопили 10 інших під час боїв біля військових баз у містах Авдігл і Барієр, розташованих на відстані приблизно 30 кілометрів одне від одного.

Наразі незрозуміло, чи пов’язані напади.

Угруповання ситуацію наразі не коментувало.

Напади 3 квітня сталися на тлі політичної невизначеності після того, як у лютому не вдалося провести парламентські й президентські вибори.

Угруповання «Аш-Шабааб», пов’язане з «Аль-Каїдою», в рамках кампанії за запровадження суворого релігійного законодавства роками здійснювало напади на цивільних та урядові сили.

«Аш-Шабааб» витіснили з Могадішо в 2011 році, але угруповання все ще контролює ділянки території, звідки часто здійснює напади.