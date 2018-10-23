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23 Жовтень 2018, Київ 10:48
Новини | Міжнародні

Біля будинку Сороса в Нью-Йорку виявили вибухівку

За повідомленням New York Times, Сороса не було вдома на момент інциденту

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ФБР і поліція США повідомляють, що в поштовій скриньці біля будинку американського мільярдера, філантропа Джорджа Сороса в Нью-Йорку виявили вибухівку.

Поліція повідомила, що дзвінок про підозрілий предмет надійшов 22 жовтня вдень.

За повідомленням, пакунок відкрив співробітник резиденції, після чого викликав правоохоронців.

Сапери, які прибули на місце, підірвали пристрій у лісистій місцевості поблизу.

За повідомленням New York Times, Сороса не було вдома на момент інциденту. Ніхто не постраждав.

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