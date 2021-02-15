Перша жінка і перша африканка – у СОТ обрали нову голову

Генеральна рада Світової організації торгівлі (СОТ) затвердила кандидатуру ексміністра фінансів Нігерії на посаді голови СОТ. 66-річна Нгозі Оконджо-Івеала стала першою жінкою і першою африканкою на посаді генерального директора Світової організації торгівлі.

Як повідомляється на сайті СОТ, термін її повноважень, який може бути поновлений, розпочнеться 1 березня і закінчиться 31 серпня 2025 року.

Оконджо-Івеала заявила, що її першочерговим завданням буде швидке вирішення наслідків пандемії коронавірусу і «реалізація політичних заходів, необхідних для відновлення глобальної економіки».

За її словами, СОТ «стикається з безліччю викликів, але працюючи разом, ми можемо спільно зробити СОТ сильнішою, гнучкішою та краще пристосованою до реалій сьогодення».

Нгозі Оконджо-Івеала обіймала посаду міністра фінансів Нігерії, 25 років вона попрацювала у Світовому банку економістом із питань розвитку та потім – керуючим директором з операцій.

Як спеціальний посланник Африканського союзу з мобілізації фінансової підтримки для боротьби з COVID-19, вона закликала багатші країни підтримати дворічну перерву щодо обслуговування боргу для країн-боржників.

СОТ – міжнародна організація, створена 1 січня 1995 року для сприяння лібералізації міжнародної торгівлі і регулювання торгово-політичних відносин держав-членів.