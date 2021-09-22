РНБО запускає систему моніторингу нацбезпеки у регіонах

В Апараті РНБО України ввели в експлуатацію інформаційно-аналітичну систему «СОТА», повідомила пресслужба РНБО.

«Система працює з Big Data, забезпечує зберігання, поєднання та аналіз даних з різних джерел задля підвищення достовірності, ефективного моніторингу стану національної безпеки по понад 20 напрямах, з метою ефективної координації діяльності державних органів. Серед цих напрямів – соціальна, внутрішньо- та зовнішньополітична безпека, події у зоні проведення ООС, поширення захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 у світі та в Україні, просторова та функціональна трансформація, самоврядування у контексті децентралізації, місцеві бюджети та спроможність громад, надрокористування, економічна безпека, фінансові ринки, загрози на внутрішніх та зовнішніх ринках тощо», – повідомили в РНБО.

За даними відомства, вся інформація, яка збирається із зовнішніх джерел і обробляється у системі, синхронізована з геопросторовими даними.

Повідомляється, що система має три контури обробки інформації: загальнодоступний, для службового користування та таємний.

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