Користувачі по всьому світу повідомили про збої в роботі Instagram, Facebook Messenger і Whatsapp

Онлайн-платформа Downdetector, яка відстежує статус вебсайтів в режимі реального часу, повідомила про численні повідомлення користувачів зі скаргами на перебої в роботі Instagram, Facebook Messenger і Whatsapp.

У Facebook, що володіє Instagram і Whatsapp, підтвердили проблеми з FB-месенджером.

Майже 6 тисяч скарг від користувачів отримав Downdetector про те, що Facebook Messenger не працює. Також понад 124 тисячі користувачів повідомили, що у них не працює мережа Instagram. Схожі повідомлення з’явилися і щодо роботи Whatsapp – від понад 26 тисяч користувачів.

В акаунті Facebook Gaming у твітері йдеться, що «наразі є низка проблем, які впливають на продукти Facebook, включаючи ігрові потоки». За повідомленнями, технічні бригади працюють над вирішенням проблеми.