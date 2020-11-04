Уряд ухвалив постанову про ліквідацію Державної соціальної служби України

Кабінет міністрів України ліквідував Державну соціальну службу. Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду в середу.
Правонаступницею Державної соціальної служби України стане Національна соціальна сервісна служба України.
Наприкінці жовтня уряд призначив Владислава Машкіна головою Національної соціальної сервісної служби.
За даними Мінсоцполітики, Національна соціальна сервісна служба України – новий центральний орган виконавчої влади, покликаний забезпечити «безперервність у реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей в умовах завершального етапу територіально-адміністративної реформи».
Рішення про утворення Нацсоцслужби було ухвалено урядом 26 серпня.
Очікується, що апарат служби налічуватиме 120 співробітників, а також буде утворено 25 регіональних органів у обласних центрах і в Києві.
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