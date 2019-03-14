Американсько-російський екіпаж вирушив до МКС із Байконура

Російська ракета-носій із пілотованим кораблем «Союз МС-12» 14 березня успішно стартувала з космодрому Байконур.

На борту корабля до Міжнародної космічної станції (МКС) вирушили російський космонавт Олексій Овчінін і астронавти NASA Нік Гейґ і Крістіна Кох. Стикування з МКС заплановане на 15 березня.

Овчінін і Гейґ у жовтні 2018 року вилетіли до МКС на ракеті «Союз МС-10». Під час польоту сталася нештатна ситуація. Екіпаж здійснив аварійну посадку в казахстанському степу. Комісія, що розслідувала причини аварії, повідомила, що причиною аварії стала деформація датчика поділу перших двох ступенів ракети. Згідно з висновками, датчик пошкодили на Байконурі.