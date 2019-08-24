Нова модель російського космічного корабля не змогла пристикуватися до МКС

Нова модель космічного корабля серії «Союз» – «Союз МС-14» – не змогла зістикуватися з Міжнародною космічною станцією, повідомили 24 серпня російські інформагенції з посиланням на кореспондента в Центрі управління польотами.

Стиковка була призначена на 08:30 за московським часом (у літній період збігається з київським). Вона мала відбутися в автоматичному режимі. Однак системі автоматичної стиковки не вдалося стабілізувати корабель і почати зближення зі станцією.

Ця версія корабля «Союз» відрізняється від серійного модернізованою системою управління рухом і навігації, повідомляла раніше російська корпорація «Енергія». Крім того, корабель уперше стартував з ракетою-носієм «Союз-2» з цифровою системою управління, яка замінила аналогову систему українського виробництва.

Нову спробу стикування проведуть 26 серпня.

«Союз МС-14» – перший більш ніж за 30 років пілотований корабель російського виробництва, відправлений на орбіту без екіпажу.