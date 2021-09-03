Британська компанія Spacebit планує створити в Україні центр управління космічними польотами

Британська компанія Spacebit, засновником і керівником якої є українець Павло Танасюк, планує створити в Україні центр управління космічними польотами. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповів сам Танасюк.

«Ми хочемо створити один із найкращих у Європі центр управління польотами в Україні, який буде використовуватися не тільки для нашого місяцеходу, не тільки для українсько-британської місії, але й для інших запусків. Тобто ми хочемо зробити його практично у відкритому доступі для різних компаній», – поділився планами Павло Танасюк.

Компанія Spacebit нині готується, серед іншого, до проведення спільної українсько-британської місії на Місяць. Як планується, обладнання українського виробництва досліджуватиме ґрунти, температуру й рівень радіації на поверхні супутника Землі.

Очільник компанії Spacebit додав, що вірить у майбутнє українського космосу і має намір продовжувати залучати українських спеціалістів до роботи над майбутніми місіями.

«В Україні ми хотіли б співпрацювати в робототехніці, але на даний момент це більше програмісти. Тобто програмісти в Україні дійсно гарні, вони допомагають розробити софт для робота, щоб спілкуватися з нашим місяцеходом і з українсько-британською місією, з сенсорами в тому числі… Усі ці протоколи достатньо складні, і вони мають працювати на 100% надійно. І ось українські програмісти нам дійсно допомагають зробити цю систему максимально надійною і стійкою», – розповів Танасюк.

Spacebit також хоче зробити внесок в українську освіту: компанія планує безплатно поділитися науковою інформацією з Міністерством освіти, а також деякими навчальними закладами.

«Ми хочемо передати інформацію про нашу місію, інформацію наукову, щоб це можна було інтегрувати у шкільні програми. Ми вже переговорили з Університетом сингулярності в Україні, їм це цікаво як такий тестовий варіант… Маємо попередні домовленості з КПІ, ми дані будемо передавати КПІ, вони будуть аналізувати, будуть мати такий-от науковий центр управління польотами», – сказав засновник і керівник компанії Spacebit Павло Танасюк.

Українсько-британський зонд компанії Spacebit має відправитися на Місяць у першому півріччі 2022 року.

Серед інших планів компанії – відправити на Місяць малий місяцехід, що має пересуватися не на колесах, як дотеперішні апарати, а на павукоподібних лапах.