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Новини | Міжнародні

SpaceX залучила 75 мільярдів доларів під час найбільшого IPO

Компанія SpaceX Ілона Маска провела первинне розміщення акцій (IPO) на суму 75 мільярдів доларів. У рамках IPO було розміщено 555,6 мільйона звичайних акцій за ціною 135 доларів за штуку.

За підсумками розміщення ринкова вартість SpaceX була оцінена приблизно в 1,77 трильйона доларів.

Як зазначає Reuters, IPO SpaceX стало найбільшим у світовій історії. Попередній рекорд належав саудівській нафтовій компанії Saudi Aramco. Вона вийшла на біржу у 2019 році.

Торги акціями SpaceX на біржі Nasdaq мають розпочатися 12 червня.

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