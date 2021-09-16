SpaceX відправила на орбіту першу цивільну місію

На орбіту з мису Канаверал запустили космічний корабель Dragon компанії SpaceX, в екіпажі якого вперше в історії космічних польотів немає професійного астронавта.

Всі чотири людини на борту – космічні туристи, які проведуть на орбіті Землі три дні. Ідея польоту належить американському мільярдерові Джаред Айзекману.

Для польоту Inspiration4 кожен член екіпажу був обраний для представлення однієї з чотирьох цінностей – лідерства, надії, процвітання і щедрості. Місце Айзекмана представляє лідерство, і він буде виконувати функції командира місії.

Також на борту: Гейлі Арсено, яка в дитинстві пережила рак кісток, її місце уособлює надію; Саєн Проктор, професорка геології, її місце представляє процвітання; і Кріс Семброскі, ветеран ВПС США, його місце символізує щедрість.

Політ оплачує Айзекман, але про вартість цієї експедиції не повідомляють.

Цей автоматичний космічний корабель Dragon вже побував в космосі. Він доставив астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС).

На прохання Айзекмана, політ буде проходити на незвично високій орбіті в 575 кілометрах від поверхні Землі, це на 160 кілометрів вище за орбіту обертання МКС.

Незважаючи на повну автоматизацію процесів управління польотом, його учасники пройшли шестимісячну підготовку на випадок аварійних ситуацій, яка включала тренування в центрифузі, польоти на літаках-винищувачах і симулювання процесу запуску і посадки на космічних тренажерах.

Цей політ, як сподіваються його учасники і організатори, стане важливим кроком на шляху до порівняно масового космічного туризму.

Наступний туристичний політ компанія SpaceX планує на початок наступного року. Тоді на МКС мають вирушити три підприємця в супроводі колишнього астронавта.