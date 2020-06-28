У ЦГЗ пояснили про алкоголь у спеку

У Центрі громадського здоров’я пояснили подробиці вживання алкоголю у спеку.

«Найкращий алкогольний напій у спекотні дні — це ВІДСУТНІСТЬ АЛКОГОЛЮ», – наголосили в ЦГЗ.

Спека підвищує ризики для здоров’я від уживання алкогольних напоїв, мовиться в повідомленні і надається низка пояснень.

🔸Зневоднення: У спеку ми втрачаємо воду, і алкоголь це посилює – діє як діуретик, тобто змушує нирки виводити воду, а не утримувати її.

🔸Стає ще спекотніше: Через алкоголь мозок гірше оцінює внутрішню температуру тіла, тому здається, що спиртне зігріває. Судини шкіри розширюються. Але повітря теж гаряче, і бажане охолодження не настає.

🔸Ризик серцевого нападу тимчасово зростає після прийому спиртного: у спеку із потом виводяться цінні для роботи серця електроліти: калій, натрій. Серцю важко працювати за таких умов. Від спеки й розширення судин тиск може значно впасти і навіть спричинити запаморочення. Людям із хворим серцем категорично не можна пити в спекотну погоду.

🔸Алкоголь і активний відпочинок несумісні: через високу температуру ми швидше п’яніємо – реакція уповільнюється, погіршуються координація рухів, увага, здатність адекватно оцінювати власні можливості й ситуацію навколо. Відтак можна завдати шкоди не тільки собі, а й іншим.

У ЦГЗ наголошують: за даними ВООЗ, щороку 3 мільйони людей у світі помирають від зловживання спиртним, а 13,5% усіх летальних випадків серед 20–39-річних пов’язано з алкоголем. Спека підвищує ризики для здоров’я від уживання алкогольних напоїв.

«Пам’ятайте: безпечної дози алкоголю не існує! Вживання спиртного шкідливе для серцево-судинної системи (спричиняє гіпертонію, збільшує ризики інсультів). Крім того, з алкоголем пов’язують вісім різних різновидів раку й інші серйозні захворювання: цироз печінки, гепатит, панкреатит. Як і тютюн, алкоголь спричиняє залежність», – додали в ЦГЗ.

Останнім часом в Україні часто наставали періоди значної спеки.