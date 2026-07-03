У Франції, Бельгії та Нідерландах зафіксували ще 3700 смертей через спеку

Франція, Нідерланди та Бельгія зафіксували ще 3700 випадків смертей під час червневої спеки, яка призвела до різкого підвищення температури по всій Європі, повідомляє агенція Reuters.

При цьому влада попереджає, що ці цифри є попередніми та можуть зрости.

У Франції під час спеки було зареєстровано 2025 додаткових смертей, причому особливе збільшення смертності спостерігалося серед людей віком понад 45 років, повідомила міністр охорони здоров'я Франції Стефані Ріст місцевому телебаченню.

Смертність вдома зросла на 91% між 22 та 28 червня порівняно з попереднім тижнем, тоді як смертність у будинках для людей похилого віку та медичних закладах також зросла, повідомив орган охорони здоров'я країни.



У Бельгії Міністерство охорони здоров'я заявило в четвер, що зареєструвало смерті 1200 людей між 18 та 29 червня, додавши, що 530 смертей сталися серед людей віком 85 років і старше. На людей віком до 65 років припадало 180 додаткових смертей.

«Така надмірна смертність під час спеки є безпрецедентною в нашій країні», – йдеться у заяві міністерства.

Влада Нідерландів заявила, що спека призвела до приблизно 480 додаткових смертей, переважно серед людей старше 80 років.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус 28 червня заявив, що з 21 червня було зареєстровано понад 1300 додаткових смертей, пов’язаних з екстремальною спекою в Європі. Понад 150 мільйонів людей на континенті постраждали.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (WMO), надзвичайна спека в Європі побила численні температурні рекорди та мала серйозні наслідки для здоров’я людей, екосистем, сільського господарства, інфраструктури та продуктивності праці.

Як заявила Міжурядова група експертів зі зміни клімату, очікується, що екстремальна спека траплятиметься зі зростаючою частотою, інтенсивністю та тривалістю. Європа є континентом, що теплішає найшвидше у світі.